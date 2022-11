Kocaeli’de bir şahıs husumetlisi olduğu şahsın evini kundaklayıp kaçarken, kaçan şahsın ağabeyi açılan ateş sonucu yaralandı. Silahla yaralanan ağabey ve kundaklama yapan kardeşin evlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde bulundu.

Olay, Kartepe Emekevler Mahallesi Cumhur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran 2022 tarihinde komşu olan Muhammet Can A. (20) ile Erdinç D. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Can A. silahla Erdinç D.’yi silahla yaraladı. Olayın ardından Muhammet Can A. tutuklandı. Tutukluluk süresi içerisinde Muhammet Can A’nın ailesi, Erdinç D. ve ailesi tarafından tehdit edildiklerini ve kapılarının işaretlendikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olaydan 3,5 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Muhammet Can A. ise tehditler sebebiyle ailesi ile birlikte İzmir’e gitti. Orada bir süre kalan Muhammet Can A. evini satmak üzere yaklaşık bir hafta önce Kartepe’ye geldi.

Husumetlisinin evini yaktı

28 Kasım sabahı Cumhur Sokak’taki evinde duman kokuları ile uyanan Muhammet Can A. yangını söndürmeye çalıştı. Bu esnada karşısında husumetlisi Erdinç D.’yi gören Muhammet Can A. evi kundakladığı düşüncesiyle havaya birkaç el ateş açması üzerine Erdinç D. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan Erdinç D.’nin abisi Erdem D. (32) Muhammet Can A.’nın evine doğru yöneldi. Muhammet Can A. husumetlisinin abisi Erdem D.’yi silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Erdem D. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evden uyuşturucu ve silah çıktı

Polis silahı ile birlikte Muhammet Can A. ve Erdinç D.’yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde silah araması yapıldığı sırada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yaralanan Erdem D.’nin evinde 1 kilogram 244 gram esrar, 29 adet hap şeklinde sentetik ecza, 1 adet el telsizi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Erdinç D.’nin evinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, 1 adet kama ve 1 adet kelepçe yakalandı.

Taraflar tutuklandı

Emniyetteki ifadelerinin ardından işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildiler. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Muhammet Can A.(20) kasten yaralama suçundan tutuklanırken, Erdem D.(28) ise nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yaralı Erdem D.’nin tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede devam ettiği öğrenildi.