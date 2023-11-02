Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolda yürüyen husumetlisine aracın camından ateş ederek topuğundan yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde yaşanan olayda, araçla seyir halinde olan S.E. yolda gördüğü husumetlisi Soner T.’ye seslenerek tabanca ile ateş etti. Topuğundan vurulan Soner T. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.