Çorum’da iki kişi, husumetli oldukları şahsa silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Valilik Ek Bina önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ve S.Ç. husumetli oldukları S.G.’ye ek bina girişi kapısında silahla ateş açarak olay yerinden uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan S.G. ek bina içerisine girerek saldırıyı yara almadan atlattı. Olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A. kısa süre sonra suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan S.Ç.’yi yakalamak için çalışması başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.