Malatya’da araç alım satımı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişiyi kaçırarak alıkoymaya çalışan 3 zanlı yakalandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Avukat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç alım satımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Y.B. ve B.D.H. ile A.M., Y.D.A. ve M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda, Y.B. ve B.D.H. silah zoru ile araca alınırken, kurtulmayı başaran Y.B.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur B.D.H. ise kurtarıldı. Olayda kullanılan bir pompalı tüfek ile gasp edilen iki cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.