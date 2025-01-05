Adana’da bir eğlence mekanı önünde 2 kişinin silahlı kavgasında mekandan çıkan kadın vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış H. ve ismi öğrenilemeyen husumetlisi eğlence mekanı önünde karşılaştı. İkilinin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Barış H., belinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada eğlence mekanından çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadının kalçasına ve mekanın duvarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri Barış H.’yi tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.