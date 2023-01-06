İzmir’in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, yanlarına gelen ve yardım isteyen kişilerin husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun kimseye isabet etmezken, bekçilerin karşılık verdiği olayda şüpheli yaralandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, yanlarına gelen ve yardım isteyen kişilerin husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun kimseye isabet etmezken, bekçilerin karşılık verdiği olayda şüpheli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Cennet Çeşme Mahallesi 9761 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ü.Ö., H.D. ile Fethullah B. (53) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fethullah B., silah ile tartıştığı kişileri ölümle tehdit etti.

Şahıslar bekçilerden yardım istedi, bekçilere ateş açıldı

Bunun üzerine Ü.Ö. ve H.D., devriye görevini gerçekleştiren mahalle bekçilerini görünce yanlarına gidip yardım istedi. Bu esnada şahıs, mahalle bekçilerini tartıştığı kişiler sanıp ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşun kimseye isabet etmezken, bekçilerin karşı ateş açmasıyla Fethullah B. karnından vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan şüpheli, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.