Aksaray’da husumetli olduğu ağabey ve kardeşe gözdağı vermek isteyen şahıs, iki kardeşin önce park halindeki otomobilini, daha sonra da 7’si çocuk 13 kişinin bulunduğu evi kurşunladı.

Aksaray’da husumetli olduğu ağabey ve kardeşe gözdağı vermek isteyen şahıs, iki kardeşin önce park halindeki otomobilini, daha sonra da 7’si çocuk 13 kişinin bulunduğu evi kurşunladı.

Olay, Pamucak Mahallesi 902. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Tamer Ş. (26) ile Ömer K. (20) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu birbirini darp eden şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrılarak yollarına devam etti. Hıncını alamayan Tamer Ş., akşam husumetli olduğu Ömer K. ve ağabeyi Mehmet K.’yı (25) telefonda tehdit etti. Tehditlerden sonra ağabey ve kardeşe gözdağı vermek isteyen şahıs, sokakta silahla havaya ateş ettikten sonra park halindeki 07 AKA 41 plakalı Tofaş marka otomobili kurşunladı. Ardından olay yerinden uzaklaşan Tamer Ş., dakikalar sonra geri döndüğü sokakta 5 katlı apartmanın zemin katındaki ağabey ve kardeşin bulunduğu, 7’si çocuk 13 kişi bulunan evi hedef aldı. Evi kurşunlayan şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kurşunlanan araç ve çevresinde inceleme yapılırken, polis köpeği Bixi’nin de katıldığı olay yeri incelemede boş kovanlar ve mermi çekirdekleri bulundu. Olayda yaralanan olmazken, kaçan şüpheli Tamer Ş. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.