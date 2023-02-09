Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişi ve ailesini kuşun yağmuruna tuttu. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, kaçan şüpheli Alanya ilçesinde yakalandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişi ve ailesini kuşun yağmuruna tuttu. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, kaçan şüpheli Alanya ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşayan E.Ç., Tahir Feyyaz Bozoğlan’nın oturduğu villaya geldi. Burada ikili aralarında tartışma yaşadı. E.Ç. site girişinde Tahir Feyyaz Bozoğlan ve yanındaki eşi ve akrabalarına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Tahir Feyyaz Bozoğlan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi H.B. (41), Osman B. (45), Sedat B. (61) ve Yılmaz K. (50) yaralandı. İhbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçan şüpheli E.Ç.’nin yaralı şekilde, Alanya ilçesinde polis noktası yakınında tabancayla başına ateş etmek isterken ekipler tarafından yakalandığı öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındı.