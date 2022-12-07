Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun cadde üzerinde karşılaşması kavgayla sonlandı. Darp edilerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun cadde üzerinde karşılaşması kavgayla sonlandı. Darp edilerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çepni Mahallesi’nde bulunan Cepni ile Nazif Okumuş Caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.T. ve İ.T. ile F.T. ve İ.T. isimli şahıslar caddede karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Hyundai marka 41 EC 107 plakalı aracın ön camı kırıldı, aynı zamanda bir şüpheli tarafından havaya ateş açıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek yaralanan S.T., İ.T. ve İ.T. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.