Dünya Düzce Günleri’nin 6. gününde Anıtpark sahnesi Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi ağırladı. Şenlendirici’nin klarneti ile yaptığı resitale tüm Düzce eşlik etti.

Düzce’nin tanıtımında önemli bir eşiği temsil eden ve Düzcelileri sportif, kültürel etkinlikler ve eğlence ile buluşturan Dünya Düzce Günleri 6. gün konseri ile devam etti. Daha önceki günlerde olduğu gibi gündüz organizasyonlarının düzenlendiği Düzce Günleri eğlence ve spor turnuvalarına hafta sonu olması nedeniyle ilgi yine yoğun oldu. Akşamın ilk saatlerinde DJ Serkan’ın sahne aldığı alanda Düzceliler müzik yayını eşliğinde konser saatini beklemeye başladı. Eğlencenin erken saatlerde başladığı organizasyonda Hüsnü Şenlendirici’nin sahneye çıkması ile Anıtpark Düzcelilerle doldu taştı.

Düzcelileri adeta coşturdu

Türkiye’nin en iyi klarnet virtüözlerinden Sanatçı Hüsnü Şenlendirici’nin sahneye çıktığı anda yaptığı muhteşem gösteri Düzcelileri büyüledi. Beraberindeki orkestra ile Türk Müziği’nin klasik eserlerini farklı biçimde yorumlayan Şenlendirici izleyenlerden büyük alkış aldı.

Düzce Günleri’nin 7. gününde Türk pop müziğinin sevilen ismi Bilal Sonses Anıtpark’ta sahne alacak.