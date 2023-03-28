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Kocaeli’de İzmit Belediyesi tarafından deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici ’Dayanışma Ezgileri’ adlı programda konser verecek. 4 Nisan Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek dayanışma programının gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, deprem felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlar adına düzenlenecek konser programı için Kocaeli’ye gelecek.

AK Parti eski il başkanı Mehmet Ellibeş’in annesi vefat etti

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