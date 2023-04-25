Geleneksel Türk süsleme sanatları arasında önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda UNESCO tarafından da insanlığın ortak mirası ilan edilen “Hüsn-i Hat Sanatı”, Alanya Belediyesi Güllerpınarı El Sanatları Merkezi’nde tekrar eski canlılığına geri dönüyor.

UNESCO tarafından 2021 yılında insanlığın ortak mirası ilan edilen Hüsn-i Hat Sanatı (Güzel Yazı Sanatı), Alanya Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile açtığı el sanatları kurslarında ev hanımlarının maharetli ellerinde yeniden değer kazanıyor.

“İlgi yoğun"

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kurslara ilgilinin çok yoğun olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kurslarımız usta öğreticiler tarafında ücretsiz olarak verilmektedir. Kültürel miraslarımız yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak için sürekli çalışma içindeyiz. Geleneksel Türk süsleme sanatları arasında önemli bir yere sahip ve Osmanlı zamanında hat ustaları tarafından en parlak dönemini yaşayan hat sanatına, hak ettiği değeri tekrar geri kazandırmak için el sanatları kurslarımızda büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Kurslarımız yoğun ilgi gördü. Biz de bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Güllerpınarı El Sanatları Merkezi’mizde haftada iki günü Hüsn-i Hat kursu veriyoruz” dedi.

"Ortak miras"

Türk süsleme sanatları arasında önemli bir yere sahip “Hüsn-i Hat”ın 2021 yılında UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildiğini hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklamasında “Hüsn-i Hat Sanatı, UNESCO tarafından 2021 yılında Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydedilerek insanlığın ortak mirası ilan edilmiştir. Geçmişten gelen bir miras olarak halen günümüzde de yaşayan bu sanatın, devam ettirilmesi ve canlı tutulmasını istiyoruz. Kursiyerlerimizin yaptığı eserler süsleme, dekoratif eşya, tablo ve duvar süsü olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte el sanatları merkezlerimizde kültürel miraslarımız kilim, çini, ipek, Kaat’ı ve Hüsn-i Hat sanatı başta olmak üzere tüm kültürel miraslarımızı kursiyerlerimizle birlikte yeniden yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.