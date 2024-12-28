Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, düzenlediği toplantıyla ’Beşiktaş için 5 Adım’ vizyonunu açıkladı. Yücel, 25 marka ile 86.8 milyon Euro sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını söylerken, seçimde de 5 ila 10 arasında önde olduklarını ifade etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi aday yönetim kurulu üyeleriyle beraber, ’Beşiktaş için 5 Adım’ vizyonunu açıkladığı basın toplantısı ilgili İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi.

Beşiktaş için yeni bir dönem başlatacaklarını söyleyen Yücel, "En kötü günümüz bugünse bugün de Beşiktaş. Bugün başka bir şey söylemek istiyorum. Bugün yeni bir başlangıç günü. Beşiktaşımız için yeni bir gün. Beşiktaşımızın tarihi zaferlerle, mücadelelerle ve asla vazgeçmeyen ruhla yazılmıştır. Bu yüzden buradayım. Büyük başarılar cesur adımlarla başlar. Ben de bu cesareti Beşiktaş’tan, camiamızdan ve armamızın şanslı tarihinden alıyorum" şeklinde konuştu.

Birinci adımının sportif yapılanma olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, "Birinci adımımız sportif yapılanma. Göreve gelir gelmez futbol takımımız için kolları sıvıyoruz. Eksikleri biliyoruz. Hoca konusunu hemen çözüme kavuşturacağız. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Ancak tek çaremiz Sergen Yalçın değil. B ve C planlarımız da mevcut. Transferde eksikliklerimizi biliyoruz. Sol kanat, sağ kanat ve sol bekle ile başlayacağız. Josef ve Atiba tarzı 6 numarayı transfer etmek istiyoruz. Premier Lig’den iki oyuncu ile temas halindeyiz. Bu oyuncularla temasa geçtik artık işi resmiyete dökeceğiz. Giden oyuncular da önemli. Çünkü bir limit ve 14 yabancı kotası var. Bu anlamda Musrati’ye ciddi bir teklif geldi. Pazartesi günü sözleşmelerin atılması için harekete geçilecek" diye konuştu.

"Ümraniye’nin havası çok değişecek"

Ümraniye’nin havasının değişeceğini belirten Başkan adayı Hüseyin Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolu bir profesyonel kadar iyi bilemem ama futbol kulübünü nasıl yönetileceğini gayet net bilirim. Bu sadece para ile olabilecek değil aynı zamanda sportif akıl becerisiyle de alakalıdır. Futboldan anlayan çok önemli kişiler olacak. Amatör branşlarda da bu aklı kullanılacağız. Beşiktaş sadece futbol kulübü değildir. Kaotik bir dönemden geçtiğimiz açık. Basketboldan, voleybola, hentboldan teakwondoya tüm branşlarda mücadeleci bir takım kuracağımızın sözünü veriyorum. Bizi bugün ayakta tutan taraftarlarımız, ikinci adım onlar için. İkinci adım taraftarlarımızla kenetlenme. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Taraftarlarımızı, oyuncularımızla barıştıracağız. Antrenmanları belli bir takvimde taraftarlarımız açacağız. Öğrenci tribünü oluşturacağız. İnönü ruhunu tekrar yakalayacağız."

3. adımın yeni nesil kurumsallaşma olacağını açıklayan Yücel, "Derneklerimize üye olan taraftarlarımızı oy olarak değil, Beşiktaşımızın değeri olarak görmek istiyoruz. Her 6 ayda bir dernekler çalıştayı planladık. Yeni bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kulübe çok rahat ulaşabilecekler. 4. adım iletişimde dönüşüm. Beşiktaş dijital medya oluşumu ile iletişim birimimiz yeniden yapılandıracağız. Beşiktaş TV’den, sosyal medyaya, kurumsal iletişimden, markalaşmaya kadar çağın gerektiği dönüşümü yapacağız. Süper APP hem iletişim hem finans de kaynağımız. Taraftarımızla aramızda köprü olan yeni bir platform. Önümüzdeki senelerde yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın en çok kullanılan ve gelir getiren uygulaması olacak. 2025 yılında 220 milyon TL, 2026 yılında 400 milyon TL, 2027’de 595 milyon TL gelir elde etme hedefimiz var. Bu işler parasız çözülmüyor. Biz ne yaptığımız farkındayız" dedi.

"Bankalar Birliği borcu ve faiz yükünden kurtulmamız şart"

5. adımın gelir ekosistemiyle ilgili olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, "Beşiktaş’ın en büyük yükü Bankalar Birliği borcu ve faiz yükünden kurtulmamız şart. Çok zor olan bir hedef. 45 Beşiktaş iş adamından 2’şer milyon Euro borç alacağız. Vermezlerse diye soru işareti var kafalarda. Belli başlı iş adamlarımız var, milyar dolarlık şirketlerin sahipleri. Onlara ‘Siz bu borcu verin 3 yıl süre zarfında geri alacaksınız’ dedik. Ben kendi şahsi kefaletimi vereceğim. O yüzden bu parayı kulübe değil, Bankalar Birliği’ne göndermek şartıyla isteyeceğim. Başka bir amaç için kullanılmayacak" açıklamasında bulundu.

"25 marka ile 86.8 milyon Euro sponsorluk anlaşmasına imza atacağız"

Sponsorluklarla ilgili gelişmeler hakkında da konuşan Yücel, "Sponsorluklar ana gelir kaynaklarımızı biri. Yönetim kurulu ne kadar güçlüyse icra kabiliyeti de o kadar güçlü oluyor. Bugün itibarıyla 25 marka ile 86.8 milyon Euro sponsorluk anlaşmasına imza atacağız. Bu meblağ Beşiktaş’ın kasasına ilk sene 36.3 milyon Euro, ikinci sene 25 milyon Euro, üçüncü sene de 25 milyon Euro olacak şekilde bütçelerimize koyduk. Bu markalar, Beşiktaş’a destek olmaya geldiler. Buradaki temek güven. Para güvenle gelir. Herkesin içi rahat olsun. Beşiktaş’ın arkası sağlamdır. Tüm markalarımıza, sahiplerine, başkanlarına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hüseyin Yücel, "Adalı kazanırsa ilk sponsorluğunu benimle beraber gerçekleştireceğini söylüyorum. Ondan ricam, söylemlerinde daha hafif giderse daha iyi olur. Bizim profesyonel bir çalışanımızın Fenerbahçe üyesi olduğunu söyledi. Bu tamamıyla yalan bir söylemem. Hangi arkadaşlarından bilgi alıyorsa yanlış. Belden aşağıya vurmasına gerek yok. Birlik ve beraberlik diyoruz. İnşallah da bu sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan adayı Hüseyin Yücel son olarak seçimle ilgili, "Serdal Adalı, Hasan Arat’ın devamı şeklinde propaganda yapıyordu. Pazar günü göreceğiz bakalım neler olacağını. Son araştırmalarda 5 ila 10 puan arasında önde götürüyoruz. Alacağımızdan hiçbir şüphem yok" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda ayrıca sponsor olacak firmalar sahneye davet edildi.