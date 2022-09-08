Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun yıllardır kullanımdan kaynaklanan bozulmalar, altyapı kurumlarının çalışmaları ve yapılan yamalar nedeniyle kullanılmaz hale gelen bir cadde daha baştan sona yenileniyor. Hüseyin Pehlivan Caddesi, yıpranan zemin tamamen kaldırılarak adeta sil baştan yapılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun yıllardır kullanımdan kaynaklanan bozulmalar, altyapı kurumlarının çalışmaları ve yapılan yamalar nedeniyle kullanılmaz hale gelen bir cadde daha baştan sona yenileniyor. Hüseyin Pehlivan Caddesi, yıpranan zemin tamamen kaldırılarak adeta sil baştan yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Hüseyin Pehlivan Caddesi’nin zemini tamamen kaldırılarak zemin düzleştirme faaliyetleri için hazır hale getirildi. Altyapı kurumlarının cadde üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre zemin düzleştirme ve asfaltlama işlemlerine başlanacak.

“Bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayacağız”

Çalışmaları her gün yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hem yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor hem de cadde esnafı ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunarak bilgi veriyor. Yüksel, “Süleymanpaşa’mızın cadde ve sokaklarını daha modern, daha güvenli ve konforlu hale getirmek üzere aralıksız olarak sürdürdüğümüz yol yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Hüseyin Pehlivan Caddesi üzerinde uzun yıllardır altyapı sorunları nedeniyle bekleyen yenileme çalışmalarına başladık. İnşallah bir hafta gibi kısa bir sürede caddemizin yolunu baştan aşağı yenileyerek, direkler arasındaki kablolardan kaynaklanan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmış olacağız. Cadde esnafımızdan ve mahalle sakinlerimizden verdiğimiz kısa süreli rahatsızlık dolayısıyla şimdiden özür diliyor gösterecekleri anlayışa teşekkür ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam,” açıklamasında bulundu.