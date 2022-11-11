Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son dönemde gündemde olan ‘yabancı hakem’ konusuna ilişkin olarak, yerli hakemlere güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son dönemde gündemde olan ‘yabancı hakem’ konusuna ilişkin olarak, yerli hakemlere güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, yabancı hakem tartışmasında yerli hakemlerin desteklenip, güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Türk hakemlerine güvenmemiz gerekiyor, yabancı hakemler kendi sistemlerinde başarılı”

Türkiye’de hakemlik yapmanın zor olduğunu ve yabancı hakemlerin kendi ülke sisteminde başarılı olduğunun altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Baktığımızda hakem konusunda çok şikayet ediliyor. Federasyon bir karar verdi. Ben saygı duyuyorum. Belki hakemlerimiz VAR’dan sonra da kararlarda bazen hatalı kararlar verebiliyor. Ülkemizdeki yerli hakemlerin yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sistem içerisinde başka ülkedeki hakemler başarılı görülebilir ama Türkiye’de de hakemlik yapmak kolay değil. Türk hakemlerine güvenmemiz gerektiğini söylüyorum. Benim şahsim fikrim o ama federasyonun aldığı karara da saygı duyuyorum. Kendi açımdan hakemlerle ilgili zaman zaman maçtan sonra söylemlerimiz oluyor. Hakemlerin hatası oluyor ama zaman zaman futbolcuların da hakemlerden çok daha fazla hataları olabiliyor. Belki teknik adamların da oluyor. Hakeme çok takılı kalıyoruz. Oyunun genelini görmüyoruz. Oyundaki hataları görmüyoruz, bir tane noktaya takılıyoruz. Bence bunu biraz da değiştirmemiz lazım” dedi.

Suat Çakır: “Hakkımızı her yerde savunacağız”

Türk hakemlerini desteklediklerini ve güvendiklerini belirten Suat Çakır, Samsunspor’un hakkını her yerde savunacaklarını ifade ederek, “Bazen maçlarda özellikle VAR’da ofsayt pozisyonunda yan çizgiler, hiç çizgi çizmemeler gibi olayların hepsi bizim başımıza geldi. Son Göztepe maçında bile ofsayt olmayan pozisyona ofsayt verildi. Bandırma maçında da hakem hatasıyla karşılaştık. Başkanımız, federasyon yetkililerine bu konuları anlatacak. Hakkımızı mutlaka her yerde savunacağız” diye konuştu.