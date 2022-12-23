Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında ilk yarısında topladıkları puandan daha fazlasını toplayacaklarını ve zirveye daha çok yaklaşacaklarını söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında ilk yarısında topladıkları puandan daha fazlasını toplayacaklarını ve zirveye daha çok yaklaşacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Suat Çakır ve Soner Soykan ile birlikte Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programa katıldı. Hüseyin Eroğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Ligin 2. yarısında daha çok puan toplayacağız”

Şu anda maç başına 2’ye yakın puan ortalaması tutturduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Hedefimiz Süper Lig’e çıkma yönünde. Adanaspor maçını kazanırsak, maç başı puan ortalamamız 1,9 puan olacak. En başarılı görülen takım Eyüpspor, biz de ona yaklaşmış olacağız. Ben ligin 2. yarısında daha fazla puan toplayacağımızı, zirveye daha çok yaklaşacağımı düşünüyorum. Bunla ilgili hazırlıklarımızı yağacağız. Sakatlıkları nedeniyle yeterli verim alamadığımız Fofana, Mücahit, Yusuf Emre, Berk gibi oyunculardan da verim almak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına daha güçlü, daha alternatifli ve daha rekabet ortamında başarıyı sağlamak istiyoruz. Önce önümüzdeki maçı kazanıp, 2. sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. İlk hedefimiz yılın son maçını kazanmak, ardından da sonrasına bakacağız” dedi.

“Sezon sonunda Süper Lig’e yükselmiş olacağız”

Süper Lig’e çıkmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, “Samsun’da tek gerçek var o da Samsunspor. Buraya layık olmaya çalışıyorum. İnişler-çıkışlar tabi ki yaşanacak. Bu süreçte birbirimize daha çok kenetlenmemiz lazım. Sezon sonunda da hak ettiğimiz Süper Lig’e yükselmiş olacağız. Denizlispor galibiyeti sonrasında Yeni Malatya ve Bodrumspor ile berabere kaldık. Geldiğim zamandan beri sakat oyuncularımızın fazla olması zaman zaman bizi olumsuz etkiledi. Kadro derinliğine baktığımızda yedek kulübesinden oyuna alacağımız oyuncular bize belki maçı kazandıracak şekilde olsa süreci daha rahat geçebilirdik. İlk devrenin son maçına çıkacağız ama sistem önemli ve bizi sistem başarıya götürecek. Oyuncu değil oyun daha güçlü olduğunda başarı gelecektir” diye konuştu.

Puan kaybı yaşadıkları maçlardaki talihsizliklere de değinen Eroğlu, “Son dönemde 7 gol yedik, 4 tanesi penaltıdan. 3 penaltı VAR’dan geldi. Bizim de VAR’a gidilse penaltı olacak pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Bunlar da lehimize dönebilirdi. Talihsiz son dakika golleri yedik. Bunlar futbolun talihsizliği. Geriye dönüp bir şeyi değiştiremeyeceğimize göre, önümüze bakıp çok daha iyi hazırlanmamız gereken 2. devre var. Yılın son maçında Adanaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve basın mensupları, programın sonunda Hüseyin Eroğlu, Veysel Bilen, Suat Çakır ve Soner Soykan’a cemiyeti ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederken, hatıra fotoğrafı çektirdiler.