Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligdeki liderlik konumunu devam ettirerek, sezon sonu Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligdeki liderlik konumunu devam ettirerek, sezon sonu Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Eyüpspor’un 10 puan gerisinden gelerek ikili averaj ile lider oldu. 21 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, 41 puan ile ligin zirvesinde yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, lider oldukları için mutlu olduklarını fakat sezon sonuna kadar konumlarını korumak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

“Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz”

Lig liderliğini korumak için ekstra çalışacaklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Geriden geldik ve üst sıraları tahmin edilenden önce yakaladık. Ama asıl önemli olan bundan sonra işimizin daha zor olduğudur. Biz bu yükün altından kalkacağız. Oyuncularımız, takımımız, şehrimiz, taraftarımız ve herkesin bize inandığını biliyorum. Bize her zaman her yerde destek veriyorsunuz. Biz de bunun sorumluluğuyla takımı sezon sonuna kadar zirvede götürme hedefindeyiz. İstikrar yakalamak tabi ki kolay değildir. Şampiyon olmak istiyorsan seriler yapman gerekiyor. 4 maçtır kazanıyoruz ve öncesinde de galibiyet serimiz, beraberliklerimiz oldu. Galibiyet alışkanlığı çok güzel bir şekilde takımı yukarı çekiyor. Bunu geçen hafta Eyüpspor maçından sonra taraftarımızda, şehrimizde futbol atmosferi daha canlanmaya başladığında gördük. Kadromuza yeni katılan Soner Aydoğdu ve sakatlıktan dönen oyuncularımızın da rekabetin artacağı bir kadro yapımız oluşacak. 1-2 hafta sonra zorlu bir lig maratonuna gireceğiz. 4-5 gün arayla maçlar oynayacağız ve önümüzde zorlu bir fikstür var. Rekabet en iyi şekilde başarıyı getirir. Alternatifli kadromuzla en iyi şekilde hazırlanıp bu liderlik serisini devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“En büyük tehlike rehavet”

Rehavete kapılmadan maçlara hazırlanacaklarını dile getiren Eroğlu, “Lider olduktan sonra baskı olabilecek bir şey ama bizim işimiz profesyonellik. Duygular bir tarafta olması gerekiyor, işimize odaklanmamız gerekiyor. Tabi ki ilerleyen maçlarda mağlubiyet dahi olabilir. Bazen istediğini oynayamayabiliyorsun. Çünkü rakipte sana bir direnç koyuyor. Biz bu işi en iyi şekilde profesyonellikle yönetme tarafındayız. Bende ekibimle birlikte süreci en iyi şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Dersimize en iyi şekilde çalışıyoruz. Çalışmadan bu iş olmuyor. Biz 24 saatimizin büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz. Rehavet en büyük tehlikedir bu durum asla olmaz. Transferlerle alakalı olaylar evet konuşulmaya başlandı. Plan yaptığımız oyuncuların oynamıyorken oynuyor duruma geçmeleri ister istemez transferleri zorlaştırdı. Bazı oyuncularımızda sakat dönüşü performans artışı gösterdi ve bu şekilde birçok oyuncu var. Belki 2 ay önce bu oyuncuların performansları çok aşağıdaydı ama şu an kadro rekabeti çok fazla” diye konuştu.

“Devre arasında oyuncu almak kolay değil”

Transfer süreci ve sakat futbolcuların durumundan da bahseden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Devre arasında dışarıdan oyuncu almak kolay değildir. Üçüncü hafta geçti oyuncu gelecek, adaptasyon süreci derken belki 5-6 maç geçecek. Soner gibi alabileceğin hazır bir oyuncu bulursak daha iyi olur. Bu yönde çalışmalarımız var. Şu anda transfer yapmak için oyuncu almak istemiyoruz. Eğer uygun olursa tabi ki transfer yapacağız. Tomane ile ilgili bir teklif vardı. O da şu an bizim oyuncumuz. Ön tarafta bir kadro zenginliğimiz, rekabetimiz var. Kim hak ediyorsa ona forma veriyoruz. Bütün oyuncularımız gibi Tomane’ye de ihtiyacımız olacak. Transfer dönemi bitene kadar belki 1-2 oyuncu daha alabiliriz. Tabi ki illa alacağız diye bir durum yok. Daha Harris, Yusuf Emre, Mücahit gibi birçok oyuncumuz dönecek. Moussa Guel sakatlanmadı hafif bir antrenman eksiği vardı ve bu maçlık kadroya almadık. Başkanımız ve icra kurulumuza çok teşekkür ederiz. Onlar da bu süreci çok iyi bir şekilde götürüyorlar. Hem takımla birlikte olmayı hem de transfer çalışmalarını yapmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.