Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin şampiyonluğa ulaşıp şehri kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son haftalardaki galibiyetlerin Sakaryaspor’u şampiyonluk potasına soktuğunu belirten Eroğlu, “İç saha performansları yüksek. Evet, rakibin önemli bir gücü var ama biz de çok güçlü bir takımız. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. 7 maçımız var. Hepsi final gibi. Evet, Sakarya da bir futbol şehri. İstatistiklere baktığımızda ligin en çok gol pozisyonuna giren, şut atan, gol atan takımı. Bu çok değerli ve anlamlıdır. Ama tabii bunu her maça yansıtmamız lazım. Rakibin gücünü biliyoruz. Biz de kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yaklaşık 14 maçtır ortaya koyduğumuz performans; 9 galibiyet, 5 beraberlik. Bu bizim için büyük bir artı. Önümüzdeki süreçte de bizi hedefe götürecek bir maç. Yani kazandığımız takdirde strateji olarak da çok iyi bir duruma geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Görevimiz Bodrumspor maçına kalmadan şampiyon olmak”

Elde edecekleri seri galibiyetlerin erken şampiyonluğu getireceğini söyleyen Eroğlu, “Başkanımız yaptığı açıklamada; ’Bodrum maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz’ demişti. Bizim de görevimiz belki de o maça kalmadan şampiyonluğu elde etmek. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Şehre güzel günleri göstermek anlamında bizim için önemli bir fırsat. Elde edeceğimiz seri galibiyetler bizi erkenden şampiyonluğa ulaştıracak. Hedefimiz bu. Amacımız şampiyon olduktan sonra şehri, kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek. İnşallah ilk günden verdiğimiz sözü yerine getiririz” değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlıklar hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, şunları dile getirdi:

“Sakatlık anlamında Muhammet Ali bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Barış ve Mücahit aramıza döndü. Şu an bir çok oyuncumuz iyi durumda. Fiziksel anlamda eksik olan oyuncularımız var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Alternatifli kadromuz oluştu. Her oyuncunun performansı bizim için önemli. Sık sık maç oynayacağız. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var.”

“Penaltı sıkıntısını kırmamız gerekiyor”

Son 6 penaltının 5 tanesinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, “Yazılı isimlerimiz var. Tabii ki şansızlık oldu. Penaltıyı antrenmanda ne kadar çalışırsanız çalışın özel bir vuruştur. Antrenmandaki ile maçtaki atmosfer aynı olmuyor. Sonuçta pes etmek yok. Bunu kırmamız gerekiyor ve bu güce sahibiz” dedi.