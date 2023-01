Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig’in lideri Eyüpspor’u deplasmanda 4-1 yendikleri için mutlu olduklarını ama bu galibiyetin taçlanması adına diğer müsabakalardan da galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, zirve mücadelesindeki rakibi Eyüpspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Bu galibiyetin sadece 3 puan olduğunu ve diğer maçlara da aynı konsantre ile hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazartesi günü karşılaşacakları Erzurumspor FK’yı da yenip, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini ifade etti.

Her karşılaşmayı kazanmak istediklerini vurgulayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Eyüpspor deplasmanından farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Çok anlamlı ve değerliydi ama 3 puandan fazlasını alamıyoruz. Bundan sonraki süreçte de 3 puan oynayacağız. Yukarıya tutunmak anlamında rakibimizi yenmek bize moral, motivasyon anlamında katkı sağladı. Taraftarımızın inancını daha da güçlendirdi. Bu galibiyet, bundan sonraki maçlardan da galibiyetle ayrılacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü sahada rakip izin verdiğiniz kadar güçlüdür. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama her maçı kazanmak için planlı, programlı olmalıyız” dedi.

“Eyüpspor’u farklı geçmek taraftarımızın inanç ve motivasyonunu arttırdı”

Eyüpspor galibiyeti ile camianın şampiyonluk inancının daha da arttığını dile getiren Eroğlu, “Önümüzde Erzurumspor FK maçımız var. Onlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Süreçte maçlar ligde çok zor geçiyor. Her ne kadar yukarıdaki ve alttaki takım mücadele etse de hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Rakibe saygı duyuyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Eyüpspor’u farklı geçtik. Taraftarımızın inancı arttı, şehir bize güvendi. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. O maçta aldığımız sonuç bundan sonraki sürece daha umutlu, güvenli ve inançlı bakmamızı sağlayacaktır. Rakiplerimizin de kendilerine göre güçleri var tabi ki. Her maç zor ve her maça çok iyi hazırlanmalıyız” diye konuştu.

“Soner Aydoğdu, şampiyonluğa katkı sağlayacak”

Antalyaspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’nun kendilerine güç katacağını da sözlerini ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “İhtiyacımız olan ve şampiyonluğa giderken bize katkı sağlayacak oyuncuları tercih etmek istedik. Karakteriyle, becerisiyle, uyumuyla devre arasında her oyuncuyu kadronuza katmak bazen olumlu değil olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu anlamda çok transfer değil, az ama öz transfer yapmak lazım. Yönetimimiz de bu çabayı gizli şekilde yöneltiyoruz. Bu süreçte her oyuncudan katkı alacağımız gibi yeni transferlerden de en üst düzeyde performans almaya çalışacağız. Soner Aydoğdu’nun bize katkı sağlayacağını biliyoruz. Geçmişte Süper Lig’de birçok maça çıktı. İhtiyacımız olan ve istediğimiz bir oyuncuydu. Yakın zamanda bizimle beraber olacak. Çok güçlü bir aileyiz. Bu aileye yeni bir birey geldi. Hemen bizim ailemizin parçası olup, Süper Lig yolunda katkı sağlayacak. 1-2 transfer daha yapabiliriz. Devre arası oyuncu bulmak çok zor. Samsunspor’un adı geçince parasal anlamda rakamlar artabiliyor. 1-2 oyuncu daha aramıza katabiliriz” şeklinde konuştu.