SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor maçında 2 puan kaybetmelerine rağmen, kazandıkları 1 puanın kendilerini şampiyon yapacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor maçında 2 puan kaybetmelerine rağmen, kazandıkları 1 puanın kendilerini şampiyon yapacağını söyledi.

Yeni Malatyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Samsunspor’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Eroğlu, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Kazandıkları 1 puanın kendilerini şampiyon yapacaklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "2 puan kaybettik. Bu 1 puan bizi şampiyon yapacak. Maçın berabere bitmesi üzücü. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. 24 atağımız var, golü atamadık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Oyunu son anına kadar bırakmadık. MHK’ye sesleniyorum ‘Oynanan oyunun hızını kestirmeyin.’ Benim oyuncum da böyle yaparsa izin vermeyin. Bu 1 puan bizi önümüzdeki süreçte şampiyon yapacak 1 puandır. VAR’dan aleyhimize penaltı verildi. Bizim pozisyonda VAR’a gidilmedi. Oynamak isteyen takıma izin verilmesi lazım. Sürekli oyunu durdurmaya çalışan takımlara imkan verilmemesi gerekiyor. Bunlara rağmen girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. İlk başlarda bir türlü oyuna giremedik. İlk yarı da net pozisyonlara girdik ama ilk yarı daha etkili oyunla rakibe üstünlük sağlamamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ama maçı kazanamadık. Bu lig çok zor. Yeni Malatya deplasmanda daha çok puan toplayan bir takım. Bir türlü golü bulamadık. Maç oynanmadan kazanılmıyor. Puan farkını 7’ye indirmek istiyorduk. Bu ligde her maç çok zor. Rakiplerin değil, bizim ne yapacağımız önemli. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız” dedi.