SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçının en az Sakaryaspor maçı kadar önemli olduğunu belirterek dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligde son 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak formda bir grafik sergiledi. Son olarak ligin iddialı takımlarından Sakaryaspor’u da deplasmanda mağlup eden kırmızı-beyazlılar, pazartesi günü oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesislerinde sürdürdü.

“Ayaklarımız yere basmak zorunda”

Bandırmaspor maçının önemine değinen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Sakaryaspor maçından aldığımız 3 puan bize avantaj kazandırdı. Çok güçlü bir takıma karşı şampiyonluk karakteri olan takımlar kazanıp, dönebilir. Bunu başardığımız için oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu performansımızı son 10 maça da yansıtmamız gerekiyor. Bandırmaspor maçı da en az Sakaryaspor maçı gibi konsantre olmamız gereken bir maç. Ayaklarımız yere basmak zorunda. Şimdiki final maçımız Bandırmaspor. İlk devredeki Bandırmaspor maçıyla göreve başlamıştım. O süreçten beri 18 takımın hepsiyle maç yaptık. Bu 18 maçta en fazla kazanan, gol atan, puan toplayan takımlardan biriyiz. Bunların hepsi geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Kanan 10 maçın 6’sı içeride. İç saha maçlarını kazandığımızda çok büyük avantaj sağlayacağız” dedi.

“Sıkışan maç trafiğini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz”

Çok kısa bir sürede oynanacak 7 maçlık periyodun ilk 2’sini kayıpsız geçtiklerine dikkat çeken Hüseyin Eroğlu, “Başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Hedefi Samsunspor’u Süper Lig’e taşımak. Bizler de her maça en yüksek konsantrasyonda hazırlanıyoruz. 4 Mart ile 1 Nisan arasında 7 maç var. 2 maç geride kaldı. Bu periyotta 5 maç daha oynayacağız. Her oyuncuyu verimli kullanmak zorundayız. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Sıkışan maç trafiğini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte başaracağız. Onların vereceği destek çok değerli. Her rakibimizin bize karşı konsantrasyonu ve puan alma isteği daha da artıyor. Bandırmaspor’da önemli bir takım. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

"Kazanmak için mücadele edeceğiz"

Bandırmaspor’un güçlü bir kadrosu olduğunun altını çizen Eroğlu, “Maç öncesinde Barış Alıcı’nın sakatlığı devam ediyor. Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kart cezalısı. Son maçtan dolayı birkaç oyuncuda ufak tefek sakatlıklar var. Onların durumu maç öncesinde belli olacak. Kısa sürede oynanan maçlar fiziksel anlamda oyuncuları düşürebiliyor ya da sakatlık meydana gelebiliyor. Bu süreci iyi geçirmek istiyoruz. Bandırmaspor’da da maç öncesi bir hoca değişikliği oldu. Takımlar hoca değişikliklerine bir reaksiyon veriyorlar. 2 oyuncuları eksik ama güçlü bir kadroları var. Analizleri yapacağız. Onların da play-off mücadelesi var. En iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak için mücadele edeceğiz. Bandırmaspor gibi ekipler ne kadar eksik futbolcu ile de gelse sahaya güçlü bir takım çıkartacak kadro derinliğine sahip takımlar” şeklinde konuştu.

Samsunspor ile Bandırmaspor ligin 26. haftasında 13 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.