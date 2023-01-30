SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde ilk kez lider oldukları için mutlu olduklarını ve 11 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıracaklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde ilk kez lider oldukları için mutlu olduklarını ve 11 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıracaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Erzurumspor’u 2-1 yenerek ligin yeni lideri olan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Ligde lider oldukları için mutlu olduklarının altını çizen Hüseyin Eroğlu,“36 haftalık lig maratonunun 21. haftasında çok önemli bir maça çıktık. Lider olmak önemliydi. Rakiplerimiz puan kaybetmişti. Puan anlamında kolay görünen maç çok zor geçti. Eyüpspor galibiyetinden sonra hazırlıklarımızı bugün için yapmıştık. Maçın ilk yarısı tempoyu yakalayamadık. Rakibin oyunu da bunu etkiledi. Pozisyonları değerlendiremedik. Geri düşünce reaksiyon verdik. Bir net golümüz de verilmedi. Öne geçince daha hızlı oyun oynuyoruz. 2. yarıda taraftarla birlikte rakip alanda oynamaya başladık. Skoru bulunca farkı kaçırdık. Sonuçta kazandık. Lider olduk. Önemli olan bu liderliği ilerleyen haftalara taşımak. Ligde kolay maç yok. Oyuncularımızı ve camiamızı tebrik ediyorum. 11 yıllık Süper Lig hasretini bu sene gidermek istiyoruz” dedi.