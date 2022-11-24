Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarının merhum hocası Hüseyin Erdoğan’ın anısı Anadolu Üniversitesinde yaşamaya devam edecek.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarının merhum hocası Hüseyin Erdoğan’ın anısı Anadolu Üniversitesinde yaşamaya devam edecek.

Düzenlenen törenle Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Sahne Sanatları Lisesi’nin uzun yıllar eğitim koordinatörlüğünü yapan Hüseyin Erdoğan’ın ismi sınıflardan birine verildi. Hüseyin Erdoğan dersliğinin açılış törenine Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, Hüseyin Erdoğan’ın oğlu Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Prof. Tonella Tüzün: “Hüseyin Erdoğan’ın adı gelecek nesillere aktarılacak”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, Hüseyin Erdoğan’ın anısının Hüseyin Erdoğan dersliğinde yaşayacağını ve bundan gurur duyduklarını söyleyerek sözlerine şunları ekledi:

“Hüseyin Erdoğan Hocam, okulumuzun en önemli ve stratejik adımlarının atıldığı kuruluş aşamasından başlayarak 20 yıla yakın bir süre müzik bölümü eğitim koordinatörlüğü görevinde unutulmaz hizmetler verdi. Yalnızca öğrencilerin değil, biz öğretmenlerin yetişmesinde de büyük payı oldu. Eğitmenliğin, insanlığın, usta yöneticiliğin ve vicdanın bileşimi olan kişiliği ile Hüseyin Hocamızın anısı bugüne kadar hep kalbimizdeydi. Bundan sonra da Hüseyin Erdoğan’ın adı uzun yıllar çalıştığı bu oda ile birlikte gelecek nesillere aktarılacak.”

Prof. Dr. Melih Erdoğan: “Babamın ismi burada hep yaşayacak”

Prof. Dr. Melih Erdoğan ise açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle babamın anısına bunu gerçekleştirdiğiniz için müteşekkirim. Bugünü asıl önemli yapan şey Öğretmenler Günü anısına böyle bir hediyenin sunulması. Bu hediye ailemiz adına aldığımız en büyük ve en özel hediye oldu. Konservatuar bölümünden bize çok sayıda katkı sağlayan insanlar gelip geçti. Bunlardan birisi de babamdı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı çok köklü bir kurum olması nedeniyle çok sayıda başarılı isimler iz bıraktı. Babamın da bu üniversitede Devlet Konservatuarı Kurucu Hocalarından biri olması, bizi hep gururlandırdı. Babam gibi isimlerin unutulmayıp yıllarca anılması bir vefa göstergesidir.”

Hüseyin Erdoğan kimdir?

1928 yılında Afyon/Emirdağ’da doğan Hüseyin Erdoğan, öğretmenliği sevdiği için lise yıllarında Balıkesir Öğretmen Okulu’na geçiş yaptı. Kırıkkale’de bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Bursa’da öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1956 yılında Eskişehir’de öğretmenlik ve müdür başyardımcılığı yaptı. 1964 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Fransa’ya gönderildi. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın kuruluşunda eğitim planlaması ve koordinatörlüğü görevini üstlendi. 2005 yılında ikinci kez konservatuardan emekli oldu. Hüseyin Erdoğan 14 Mart 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı.