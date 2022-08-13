İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de bu kadronun çok iyi işler yapabileceğini bugün ispat ettik” dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de bu kadronun çok iyi işler yapabileceğini bugün ispat ettik” dedi.

Süper Toto Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kayserispor’la karşılaştı. İyi bir mücadeleye sahne olan maçta İstanbulspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, “Kayserispor’la oynadığımız maçı mağlubiyetle bitirdik. Şu anda 3 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz ama oyunu kazanmış bulunuyoruz. Geçen hafta Kayserispor, Beşiktaş karşısında çok iyi bir oyun sergilemişti. Buna göre biz de kendimizi hazırlamıştık. Hafta içi yaptığımız analizlerle, yaptığımız taktiksel çalışmalarla çok iyi hazırlanmıştık. Fakat oyunun başında biraz tutuk başladık. O arada da zaten golü kalemizde görünce biraz daha kendimize güvenimiz arttı. Golü yedikten sonra daha rahat oynamaya başladık. 10’uncu dakikadan itibaren de oyunda dengeyi kurmaya başladık. Özellikle ikinci yarı çok net pozisyonlarla ve oyunu tamamen kendimize alarak götürdük. Fakat netice de gol bulamadık. Biz iki lig arasında yani TFF 1. Lig ile Süper Lig’in arasında oyuncu kalitesi farkı olabilir ama oyun anlamında, taktiksel anlamda bir fark olmadığını söylemek istiyorum. Bunu bu hafta başardığımız için mutluyuz. Galibiyet gelseydi daha da mutlu olurduk ama neticede mağlup olduk. Biz taktiksel anlamda ve oyuncu kalitesi anlamında ispat etmiş bulunuyoruz. Bu ligde bu kadronun çok iyi işler yapabileceğini bugün burada ispat etmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki hafta Konyaspor ile oynayacağız. Bütün çabamız Konyaspor maçında galibiyet almak için olacaktır. Kayserispor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.