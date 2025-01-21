Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek için Çağlayan Adliyesine gitti.İSTANBUL (İGFA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a destek ziyaretinde bulundu.

Burada Özdağ’ın avukatları ve parti yetkilileri tarafından karşılanan Baş, Özdağ’ın durumu hakkında bilgi aldı.

Adliyede İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Baş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bizler Bağımsız Türkiye Partililer olarak Sayın Ümit Özdağ’ın gözaltı sürecini öğrendikten hemen sonra, bütün arkadaşlarımız genel başkan yardımcılarımızla birlikte olayı sıcağı sıcağına takip ediyoruz" diyen Baş, "Bugün de burada bir dayanışma gösterebilmek adına Zafer Partili tüm yetkililerle, bütün teşkilatlarıyla bir araya geldik. Bizler Türkiye’de siyaset yapmaya çalışan, siyasi partileri ile teşkilatları ile düşünceleri ile bu fikirlerini halka aktarmaya çalışan insanlarız. Ümit Özdağ da böyle bir insan. Sayın Ümit Özdağ’ı dinleyip hiç kimse bu ülkede bir kötülük yapmadı bugüne kadar. Dolayısıyla kendisine yapılan muamelenin haksız olduğunu, hukuksuz olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah bu süreç geçecek, bu süreçler de geçecek. Galileo yargılanıyor ‘dünya dönüyor’ dediği için yargılanıyor. Yargılanma sonucunda ceza alıyor ve o cezayı veren mahkemeye karşı dönüp, ‘Ama yine de dönüyor’ diyor. Dolayısıyla doğruları söylemenin suç olduğu ortamdan bir an önce kurtulmayı diliyoruz" diye konuştu.