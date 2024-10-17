Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı baskı müzesi olan Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesinin kapılarını açtı. Açılış töreni, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören sırasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, böylesine önemli bir kültürel mirasın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müzenin eğitim ve bilimsel araştırmalar için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Bakan Tekin: "Bu müze, sadece geçmişin bir yansıması değil, aynı zamanda geleceğin eğitim ve bilim dünyasına ışık tutacak bir merkez olacak. Atatürk Üniversitesinin böyle bir projeyi hayata geçirmesi, ülkemizin kültürel mirasına katkıda bulunmak adına çok değerli bir adım" dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Taşıyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yaptığı konuşmada, üniversitenin kültürel ve bilimsel gelişime verdiği önemin altını çizdi. Böylesine önemli bir müzesinin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu: "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi, sadece baskı makinelerinin sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, akademik araştırmaların ve kültürel çalışmaların merkezi olacak. Bu müze, üniversitemizin “Köklü Üniversite, Güçlü Bilim ve Parlak Gelecek” vizyonuna uygun olarak bilim, sanat ve kültür alanında öncü rol oynamaya devam edeceğinin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca müzenin; geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak toplumun her kesimine hitap edeceğini belirterek, burada sergilenecek eserlerin, genç nesillerin tarihsel süreci anlamalarına yardımcı olacağını ve bu zengin mirası sahiplenmelerini sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin En Büyük ve Kapsamlı Baskı Müzesi

700 m’lik bir alan üzerine kurulan Hurufat Baskı Müzesi, sergi ve matbaa bölümlerinden oluşuyor. Müze, toplamda 32 adet baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası makineyi ziyaretçilere sunarken, binlerce metal harf ve baskı malzemesini de bünyesinde barındırıyor. Müze, bu yönüyle hem araştırmacılar hem de akademik çalışmalar için önemli bir kaynak teşkil edecek.

Açılışın ardından müze, üniversite bünyesindeki öğrencilerin ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin kültürel mirasına bir yenisini daha ekleyerek, eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sunmaya devam ediyor.