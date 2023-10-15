Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri akın akın 100.yıl Hürriyet buluşması için önce Anıtkabir ziyareti ardındanda Ulus meydanında miting gerçekleştirdi.

Arif olana tarife gerek yoktur ama üye sayısı fazla olan sendikaların eylem özelliklerini ben yazayım siz sendikanın hangisi olduğuna karar verin.

İlk sendikamız Allah var memur söz konusu ise sahaya çıkmayı aklının ucundan bile geçirmez. Eylem özlemlerini dünya kamuoyunun çözemediği Ortadoğunun sorunlarını gündeme taşıma amaçlı ideolojik eylemlerle giderir. Genel merkezleri toplanmak istediklerinde eylem yapmak yerine genelde iktidar partisi kongrelerinde boy gösterirler.

İkinci sendikamız geçmişte ses getiren eylemler icra etmiş olsada, bağlı olduğu siyasi hareketin eksen değişikliğine gitmesiyle beraber eylem kabiliyetine sahip üyelerinin büyük kısmını kaybetmiştir. Eylem ihtiyaçlarını genel veya belediye seçimi mitinglerinde gidermektedirler.

Burada büyük bir kafa karışıklığı söz konusudur, hala muhalefette mi iktidarda mı olduklarına karar verememişlerdir.

Üçüncü sendikamız tam bir eylem iştahlısıdır. Her fırsatı eyleme çevirmek ister ancak eylem konunun dışına sık sık çıktığı için ve provoke edilmeye açık olduğundan üye meydana inmeye imtina eder. Anlayacağınız üye eyleme sosyal ve ekonomik haklar için gitmiştir ama eylem siyasi bir havaya çoktan bürünmüştür. Eyleme gelen dövizler rengarenktir ama ekonomik tarafı olanlara rastlamak mümkün değildir.

Dördüncü sendikamız iktidara yürüyoruz diyerek meydanlarda ortak eylem kararı aldığı sendikalara hayat hakkı tanımayan eylemleri icra etmiştir. Onlar dışında kimsenin konuşmaya hakkı yoktur, diğerleri onlara göre figurandır. Diğer sendikalar kendini eylem çavuşu zanneden bu sendikayla aynı meydanı paylaşmaktan artık bezmiştir.

Ve tarihler 14.10.2023'ü gösterdiğinde Ankara uzun bir aradan sonra hareket kabiliyeti yüksek, amacına ulaşan, gündemdeki güncel sorunları anlatan, büyük bir eyleme sahne oldu. Aslanlı yolda, Gazi Paşa'nın ilkelerini hayatına nakşetmiş binlerle huzura yürümek keyifliydi. Ulus meydanında, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoklukla kurduğu Birinci Meclisin karşısında memurun yokluğunu haykırmak istemezdik elbette. Meydanda biriken binleri izleyen daha büyük yokluğu, ekonomik sıkıntıyı yaşayan emeklilerin gönlümüz sizinle bakışı bizlere iyi ki buradayız dedirtti. Zira onlar, bizim, annemiz, babamız, dayımız, teyzemiz, amcamız, halamız en yakınımız. Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent KURUOĞLU yaptığı konuşmada Eğitimde şiddete de yer verdi.Sayın Bakan; Sizin verdiğiniz önlük öğretmenlere şiddeti engellemez.Ne yapalım bizde sendika olarak öğretmenler gününde çelik yelek mi dağıtılam,bundan sonra okullara beyaz çelik yelek giyerek mi gidelim diyerek konuşmasına devam etti.

Yutkunmayanların, haykıranların sendikası Hürriyetçi Eğitim-Sen bu büyük eylem ve tarihle ömrünce gururlan.

Son sözlerim basına binlerce km mesafeden, binler Ankara'ya eyleme akarken birkaç km mesafedeki bazı haber ajanslarının konuya üç maymunu oynaması Türk demokrasisinin ve basın özgürlüğünün sorgulanmasına sebep olur, bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın.

Talip ÖZDEMİR

Hürriyetçi Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı