Hürriyetçi Eğitim-sen Mersin Şube Başkanı Talip ÖZDEMİR Mersin Time gazetesini ziyaret etti.

1. Olağan genel kurul toplantısından sonra Mersinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Talip Özdemir gazetemiz Mersin Time Ziyaret etti. Ziyarette Mersin gündeminin konuşulduğu sohbette Başkan Özdemir “Yerel medya kuruluşları kentin nabzını tutan önemli aktörler olduğunu ve Mersin yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapmak eğitim ve kentimiz için yapılan işbirlikleri her zaman önem taşımaktadır” dedi.

Mersin Time Gazetesi Yayın Yönetmeni Metehan Gezer ziyaretlerinden dolayı Hürriyetçi Eğitim Sen Mersin İl Başkanı Talip Özdemir teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.