Başkan Aker , Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacaklarını, siyaset mahfili , ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafında olduklarını belirterek Hürriyetçi Eğitim-Sen’in Mersin’de resmen faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Mersin İl Başkanı Ahmet Aker , "Fikrî Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür, eğitim çalışanlarının adresi olmaya namzet, Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen) il yönetimi kurulmuştur. Tüm Eğitim Çalışanlarına ve Sendikamıza hayırlı olsun " dedi.

Başkan Aker , Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacaklarını, siyaset mahfili , ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafında olduklarını belirterek Hürriyetçi Eğitim-Sen’in Mersin’de resmen faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Mersin Kurucu Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ahmet Aker - Psikolojik Danışman - İl Başkanı

Adem Hançer – Öğretmen - İl Başkan Yardımcısı

Talip Özdemir –Öğretmen - İl Başkan Yardımcısı

Ali Uymaz – Öğretmen - İl Başkan Yardımcısı

Halil Sarı - Okul Müdürü - İl Başkan Yardımcısı

İlker Şimşek - Okul Müdürü - İl Başkan Yardımcısı

Seher Aşav – Öğretmen - İl Başkan Yardımcısı

Mustafa Sevinç – Öğretmen - Disiplin Kurulu Başkanı

Hasan Ünal - Okul Müdürü - Denetleme Kurulu Başkanı

SENDİKANIN MANİFESTOSU

"Fikri hür, vicdanı hür, Irfanı hür" bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsemişiz. Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temell liyakattir anlayışındayız.

Çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız. Eğitimde imkân ve firsat eşitliği ile Bakanlığın başındaki 'Milli' takısı yalnızca yazıdan ibaret olmamalıdır, bütünüyle uygulamada olmalıdır kararlılığındayız. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız. Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız.