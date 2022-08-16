Hürriyet MTAL 2022-2023 sezonundaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Erkekler kategorisinde olan Hürriyet MTAL, 4. grupta mücadele edecek.

Hürriyet MTAL 2022-2023 sezonundaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Erkekler kategorisinde olan Hürriyet MTAL, 4. grupta mücadele edecek.

Çekilen fikstür sonrası Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL, ilk maçında 30 Ekim 2022 tarihinde Sorgun Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Hürriyet MTAL’ın yer aldığı grupta Pınarbaşı Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Konya Pema Kolejispor, Yozgat Sarıkaya Belediye GSK ve Yozgat Sorgun Belediyespor takımları yer aldı. Hürriyet MTAL ligin 4. haftasında Kayseri derbisinde Pınarbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Hürriyet MTAL’ın fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Sorgun Belediyespor (D)

2.Hafta Pema Koleji (İ)

3.Hafta Konya Büyükşehir Bld. (D)

4.Hafta Pınarbaşı Belediyespor (İ)

5.Hafta Sarıkaya Bld. (D)