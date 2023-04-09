Seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirmeye devam eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Hürriyet Mahallesinde yaşanan tapu sorununu da çözüme kavuşturdu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimler öncesi vatandaşların tapu sorunu kalmayacak yönündeki vaadini yerine getirdi. Hürriyet Mahallesindeki yılların kanayan yarası olan tapu sorunu çözüme kavuştu. Böylece Hürriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yapılacak çalışmaların ardından kısa süre içerisinde tapularını alabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “Hürriyet Mahalle sakinlerimize bir müjdemiz var. Söz verdiğimiz gibi tapu sorununu çözdük. Bizim için siyaset vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmektir. Hürriyet Mahallesinde yılların kanayan yarası olan tapu sorununu çözüme kavuşturmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

En kısa sürede Hürriyet Mahallesinde bulunan vatandaşlara tapularını düzenleyecekleri törenle teslim edeceklerinin müjdesini paylaşan Başkan Ekinci, “Viranşehir için, kıymetli hemşehrilerimiz için verdiğimiz sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Yaşamaya değer bir Viranşehir için, sizlerin huzur ve mutluluğu için çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Nureddin Nebati’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden Hürriyet Mahallesi sakinlerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.