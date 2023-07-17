Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesinde devam eden asfalt bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve ilgili birim müdürleriyle incelemelerde bulunan Başkan V. Subaşı çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Yapılan altyapı çalışması sonrasında üst yapıda ise kaldırım yenileme, asfalt yama, yeni durak noktaları ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, mahalle sakinlerine çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır dolayısıyla da teşekkür etti.

Bilecik’in altyapısında kalıcı çözümü beraberinde getiren kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Başkan V. Subaşı, bundan sonraki aşamada üst yapıda görülen eksiklik ve düzenlemelerin olduğunu sözlerine ekledi.

Üstyapıdaki çalışmaların da tamamlanmasıyla cadde ve sokakların daha güzel ve ulaşılabilir olacağına dikkat çeken Başkan V. Subaşı oluşturulan alanlarda çocuklar için yeni park ve oyun alanlarının da yapılacağı bilgisini verdi.