Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi’nde asfalt yapım çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi’nde asfalt yapım çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanlığının Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesinde bozulmuş ve eskimiş olan asfaltın yenilenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Fen işleri müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemeler sonrasında sokak ve caddelere asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “2022 yılı içerisinde belediyemiz tarafından 20 bin ton sıcak asfalt alım ihalesi yapıldı. Bu ihalemiz tamamlanmak üzere 2023 yılında da siz çok kıymetli Gölbaşılı ailemin destekleriyle sıcak asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle 2023 yılının tüm ailenize sağlık, sıhhat ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.