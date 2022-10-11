Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Hürriyet Mahallesinde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Hürriyet Mahallesinde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Hürriyet Mahallesinde alt yapısı biten Tılbender, Akademi, Barbaros, Mimar Sinan, Sağlık Ocağı, Yakamoz Caddesi ile 253 ve 257. Sokaklarda sıcak asfalt, ara sokaklarda ise kilitli parke taşı döşenecek. Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Hürriyet Caddesi’nde başlatılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Ekinci, yetkililerden bilgi aldı. Asfalt ekibine kolaylıklar dileyen Ekinci, Mahalle sakinleri ile sohbet edip sorunlarını dinledi. Başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ekinci, vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmenin sevinci ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Başlatılan asfalt çalışmalarını 3 ayda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ekinci, çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti.