Başkan Hürriyet, 25 Ekim’de (Önümüzdeki Cuma günü) düzenlenecek Halk Günü’nde vatandaşlarla buluşacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını birebir dinlemeye büyük önem veriyor. Bu kapsamda düzenlenen Halk Günü programları, halkın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bir sonraki buluşma, 25 Ekim Cuma günü 10.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

Halk buluşmalarında Hürriyet’in yanı sıra birim müdürleri de hazır bulunuyor. Vatandaşlara, belediyenin farklı birimlerini ilgilendiren konularda anında bilgi veriliyor ve çözüm önerileri sunuluyor.

KAYIT OLUŞTURMAK İÇİN

Programa katılmak isteyenler, 0262 318 00 00 ve 0532 166 41 41 numaralı Çınar Halk Masa WhatsApp Hattı üzerinden başvuru yapabilir.