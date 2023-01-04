Eskişehirspor’un eski futbolcusu Hürriyet Gücer, borç nedeniyle kapanan transfer tahtasının tekrar açılması için imza verdiğini açıkladı.

Eskişehirspor’un eski futbolcusu Hürriyet Gücer, borç nedeniyle kapanan transfer tahtasının tekrar açılması için imza verdiğini açıkladı.

Uzun yıllardır maddi olarak zor zamanlar geçiren Eskişehirspor, borç nedeniyle gelen transfer yasağının kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tahtasını açmak için eski oyuncularından imza bekleyen Eskişehirspor yönetimi, Hürriyet Gücer’den gelen imza ile tekrar umutlandı. Eskişehirspor’da farklı sezonlarda toplam 6 sezon forma giyen Hürriyet Gücer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eskişehirspor için gerekli imzayı verdim. Herkesin de yardımcı olmasını diliyorum. Güzel günler yakın Es-Es” ifadelerini kullandı.