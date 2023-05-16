Kağıthane Belediyesi tarafından inşaatı süren Hürriyet Kapalı Pazar Yeri ve Yer Altı Otoparkı’nın üst kısmına yapılan çocuk parkı törenle açıldı.

Dr. Cemil Bengü Caddesi’ndeki 2 bin 100 metrekarelik alanda yüzlerce ağaç ve bitki türü bulunan parka 200 metrelik yürüyüş yolu kazandırıldı. Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar ve gençler için futbol sahası yapıldı. Aileler için de pergolalı oturma ve dinlenme mekanları oluşturuldu.

Parkın açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Yeni bir parkımızı daha ilçemize kazandırdık. Hürriyet Mahallesi Yeni Kapalı Otoparkı’nda yer alan parkımızın açılışını gerçekleştirdik. Teknolojik Otopark Çözümleri ve Modern Kapalı Pazar Yerleri projelerimiz çerçevesinde yakında otoparkımızı da hizmete açacağız. Araç parklarında ve trafik akışında rahatlık sağladığı gibi, vatandaşlarımız kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunarak pazar alışverişlerini nezih bir ortamda yapabilecekler. Otoparkımızın en üst kısmında yer alan 2 bin 100 metre karelik bu parkımızı her yaştan vatandaşımıza hitap edecek şekilde tasarladık. Yüzlerce türde ağaç ve bitki dikimi yaptık. 200 metrelik yürüyüş yolu kazandırdık. Burada günlük yürüyüş ihtiyacınızı keyifle karşılayabileceksiniz. Çocuklarımız için oyun alanları oluşturduk. Yine çocuk ve gençlerimiz futbol sahasında maç yaparak çağlarını en güzel şekilde hatırlayabilecekler” dedi.

Kâğıthane Belediyesi ilçedeki 300’ün üzerinde parkı yenilerken, mevcutlara Ferman Caddesi Parkı, Havuzlar Parkı, Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı, Hamidiye Halay Sokak Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı’nı kazandırdı. Bunların yanı sıra Belediye son iki yılda ilçeye üç yeni meydan inşa etti.