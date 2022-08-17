Kütahya’da faaliyet gösteren Hürok Mermer, ’En çok ihracat yapan firma’ ödülüne layık görüldü.

Kütahya’da faaliyet gösteren Hürok Mermer, ’En çok ihracat yapan firma’ ödülüne layık görüldü.

Ticaret ve Sanayi Odası şehirde geçen yıl en çok ihracat yapan 10 firmayı teşekkür plaketi ile ödüllendi. Ödül alan firmalar arasında yer alan Hürok Mermer, bir süre önce dünyada yaşanan konteyner krizini gemi kiralayarak aşan kuruluş olarak dikkat çekmişti.

Ödül töreni sonrası konuşan Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Olçar, "Her şey Kütahya ve Türkiye için" dedi.

Firma olarak ürünlerinin yüzde 95’i ihraç ettiklerini belirten Olçar, "Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği ’en çok ihracat yapan firma’ ödülünü aldık. Kütahyamıza ve Türkiyemize yatırım yapmak, istihdam oluşturmak ve ihracat yapmak bizim için grur vesilesi olmuştur. Bilindiği gibi, ABD’ye yaptığımız ihracatta konteyner sıkıntısı yaşanmıştı. 2 ayrı gemi ile konteyner sıkıntısını aşmıştık. Firmamızın ürünlerinin yüzde 95’i ihraç ediyoruz. Her şey Kütahya ve Türkiye için" diye konuştu.

Kemal Olçar ve 9 firmanın yetkilileri ödüllerini Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç’ın elinden aldı.(EFE-)