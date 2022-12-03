Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar, Dünya Engenliler Günü dolayısıyla fabrikada çalışan 4 engelli personel ile bir araya gelerek, aynı masada yemek yedi.

Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar, Dünya Engenliler Günü dolayısıyla fabrikada çalışan 4 engelli personel ile bir araya gelerek, aynı masada yemek yedi.

Gün nedeniyle fabrika yemekhanesinde ayrı bir masa oluşturulduğunu belirten Olçar, "Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir. Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz. Herhangi bir Aralıkta değil her zaman yanınızdayız" dedi.

Hurok Marble çalışanı 4 engelli de, Kemal Olçar’a jesti sebebiyle teşekkür etti.