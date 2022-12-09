Kütahya’dan 54 ülkeye mermer ihracatı yapan Hurok Marble, Güneş Enerji Sistemi kurarak kendi elektriğini üretiyor. Hurok Marble bu sayede çevreyi ve doğayı korumayı hedefliyor. Temiz bir çevrede yaşayabilmemiz için doğayı korumayı amaçlayan Hurok Marble, ikinci yeşil projesine start verdi.

Kütahya’dan 54 ülkeye mermer ihracatı yapan Hurok Marble, Güneş Enerji Sistemi kurarak kendi elektriğini üretiyor. Hurok Marble bu sayede çevreyi ve doğayı korumayı hedefliyor. Temiz bir çevrede yaşayabilmemiz için doğayı korumayı amaçlayan Hurok Marble, ikinci yeşil projesine start verdi.

Fabrikanın çatısına kurulan paneller ile yılda ortalama 16 bin kwh enerji üretileceği belirtildi.

Harcadıkları elektriğin önemli bir bölümünü karşılamış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar, "Hurok ailesi olarak Güneş Enerji Sistemini kurduk. Bu bizim ikinci yeşil projemiz. Birincisi sudan geri dönüşüm sağlıyorduk. Kullandığımız suyumuzun yüzde 80-85’ini arıtma tesislerimizden geri dönüştürüp üretim amaçlı fabrikaya veriyoruz. Artık büyüyen tesisimiz için güneş panellerinden elektrik üretmeye başladık. Ortalama 1.320 kwh gibi bir elektrik üreteceğiz. Bu fabrikamızın elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayacak. Yenilenebilir enerjinin kullanımı, çevre kirlilikleri, küresel ısınma gibi çevre faktörlerinin dünyamıza uğrattığı önemli etkilerin farkındayız. Bu anlamda ülkemize ve dünyamıza bir katkı sunmamın gayreti içerisindeyiz. Hayırlı olsun" dedi.

Fabrikanın çatısının tamamının panellerle kaplı hali, havadan da görüntülendi.