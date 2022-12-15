Firmalar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, çalışma ortamına pozitif anlamda değer katmak ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Firmalar Arası Dart Turnuvası gerçekleştirildi.

Firmalar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, çalışma ortamına pozitif anlamda değer katmak ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Firmalar Arası Dart Turnuvası gerçekleştirildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcı ve çalışanlarının katılım sağladığı turnuvada rekabet, heyecan ve eğlence bir aradaydı. Dart turnuvasında puan alabilmek için yeteneklerini sergileyen takımlar, topladıkları puanlar sonucunda skorlarını oluşturdular.

Turnuvanın sonunda Hurok Marble takımı kupanın, madalyaların ve profesyonel dart takımının sahibi oldu. Birinciliğin sevinci yaşan Hurok Marble İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu, “Her ay bir oyun olarak düzenlediğimiz etkinliklerde ekip ruhumuzu yarışmalara yansıttık. Kazanmamızın da en büyük etkisi budur. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tolga Eskioğlu’na, OSB müdürü Veli Yılmaz’ a ve değerli organizasyonuyla OSB Kurumsal İletişim Sorumlusu Ali Rıza Vidinlioğlu’na teşekkürlerimizi sunarız” dedi.