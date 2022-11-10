Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Hurok Marble çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla ay yıldız silüeti oluşturdu. Çalışanlar, saat 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’e saygı duruşunda bulundular.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Hurok Marble çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla ay yıldız silüeti oluşturdu. Çalışanlar, saat 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’e saygı duruşunda bulundular.

Hurok Marble İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz milletimizle topyekûn bir mücadele ile büyük zaferlere başarıyla imza atmış, ülkemize, dünya tarihinde önemli ve saygın bir yer kazandırmıştır. 30 Ağustos büyük zaferinin yaşandığı topraklarda bulunmaktan onur duyuyor, tarihimizdeki nice mücadele ve zaferden güç ve ilham alarak, emaneti olan değerli ilkelerini yeni nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Hep birlikte, yakılan meşaleyi gururla taşıyor, ülkemizi daha yüksek seviyelere getirecek güçlü ve güvenli adımlarla yılmadan yürüyor, yorulmadan ilerliyoruz. Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84.yıl dönümünde, onun ilkelerine uygun hedeflere odaklanarak, derin şükran, saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.

Hurak Marble çalışanlarının oluşturduğu ay yıldız silüeti havadan da görüntülendi.