Kahramanmaraş’ta Yüksek kayaların arasında kıvrılarak akan Hurman Çayı’nın manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Afşin ilçesinde bulunan Hurman Çayı her mevsim doğal güzelliği ile insanı büyülemeye devam ediyor.

Hurman çayının sonbahar mevsiminde çok güzel ve görülmeye değer olduğunu söyleyen doğaseverler, "Afşin topraklarından geçerken gerdanlık gibi kıvrılıp, yüksek kayaların içinden süzülerek akan manzarayla da huzur buluyoruz. Hurman Çayı Sivas-Gürün ilçesinin Akdere Köyünden doğup, Afşin ilçesinde Dağlıca, Tanır, Kangal, Hurman, Kuş Kayası Mahalleleri topraklarından geçerek Yazıdere Mahallesinde Ceyhan Nehri ile birleşmekte. Yaklaşık 50 kilometre Afşin topraklarından geçmekte. Her mevsim Hurman Çayı’nın fotoğraflarını çekeriz. Sonbahar fotoğrafları bir başka güzeldir. Hem güzergâhında hem de etrafı sarılara bürünmektedir" dedi.