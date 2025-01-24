Balıkesir’de kontrolden çıkarak ağaca çarpan Tofaş otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Balıkesir-İzmir kara yolu Çayırhisar mevkiinde meydana geldi. Erdinç Ç. idaresindeki 10 AIS 979 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde hurdaya dönen araçta sıkışan Erdinç Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin’in cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.