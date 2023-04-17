Mersin’de ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilin yaralı sürücüsü, yattığı yerden yakınlarını arayıp otomobilin pert, kendisinin ise iyi olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesi, Limonlu Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde Burçalanı mevkisinde meydana geldi. Mehmet F. K. yönetimindeki 07 BCL 921 plakalı otomobil, Antalya istikametine doğru seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca büyük bir gürültüyle çarptı. Sesi duyan mahalle sakinleri kazayı fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirip yardım istedi. Sağlık ekibi gelinceye kadar da sürücü otomobilden çıkarılarak yol kenarına alındı. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yerde uzanan sürücü telefonla yakınlarını aradı. Aracın büyük ihtimalle pert olduğunu, kendisinin ise iyi olduğunu haber verdi.

"Yaralıyı çıkardık, ambulansı çağırdık"

Sürücüye yardım için gelen vatandaşlardan Kutluay Gülşen, "Araçtan yaralıyı çıkardık, ambulansı çağırdık, hastaneye götürdük. Vatandaş olarak görevimizi yaptık. İnşallah kendisi sağlığına kavuşur" dedi.

Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen sürücü tedavisi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme ise sürüyor.