Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Ümraniye köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 35 HL 144 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girip ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ise olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje giren ve adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

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