Hatay’da tır ile çarpışan Fiat Tofaş marka otomobilde bulunan 16 yaşındaki Mehmet Demez hayatını kaybederken, aracı kullanan babası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay-Gaziantep yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Kavşakta; Ahmet Demez yönetimindeki 31 ARF 051 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Servet A. yönetimindeki 31 ANB 008 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Tofaş’ta bulunan şoför Ahmet Demez ve 16 yaşındaki oğlu Mehmet Demez yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralı 2 şahıs Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Mehmet Demez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ahmet Demez’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.