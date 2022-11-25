Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak karşı şeride geçti. Araçta inşaat malzemeleri arasında sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak karşı şeride geçti. Araçta inşaat malzemeleri arasında sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Geriş kavşağı Albuzlar mevkiinde henüz sürücüsü bilinmeyen 06 AC 1050 plakalı Fiat marka aracı ile Çaycuma istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atan araç refüje çıkarak karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri araçta bulunan inşaat malzemeleri arasına sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç nedeniyle aksayan ve bir süre kontrollü sağlanan trafik aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.