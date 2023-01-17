Denizli’de gece saatlerinde süratle ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra dönerek durabildi. Kaza sonrası araçtan inen gençler, polisi aramak yerine hurdaya dönen otomobili yokuş aşağı itİP, arkalarına bile bakmadan kaçtı.

Denizli’de gece saatlerinde süratle ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra dönerek durabildi. Kaza sonrası araçtan inen gençler, polisi aramak yerine hurdaya dönen otomobili yokuş aşağı itİP, arkalarına bile bakmadan kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden otomobil, kontrolden çıkması sonucu park halindeki araçlara süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar kaldırıma çıkarken, otomobil ise dönerek durabildi. Büyük gürültünün çıktığı o anlarda araçta bulunan gençler bir süre aşağı inmedi.

Gürültünün etkisiyle kalkan vatandaşlar olayı anlamaya çalışırken, hurdaya dönen otomobildeki gençler araçtan indikten sonra polisi aramak yerine ilginç bir yönteme başvurdu. İki genç otomobili yokuş aşağı ittirmeye başlarken, şoför ise hiç araçtan inemeden arabayı çalıştırmaya çalıştı. Arkalarına bakmadan kaza yerinden kaçan gençler kısa süre sonra izlerini kaybettirdi. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden sürücüler, karşılaştığı manzara sonrası şoka döndü.

Telefona sarılan sürücülerin yaptığı ihbar sonrası olay yerine giden trafik polisleri, tutanak tuttu. Çevredeki dükkanlardaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası gerçeği öğrenen sürücüler şikayetçi oldu. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarpması ve ardından inen gençlerin arabayı ittirerek götürmesi yer aldı.

Mahalle sakinlerinden Yunus Emre Bulut, gençlerin araçlarını da alıp hızla kaçtıklarını söyleyerek, "Gece geç saatlerde arabanın biri park halindeki araçlara çarpmış, sabah fark ettik. Park halindeki araçlara çarpıp sonrasında kendi araçlarını ittirerek buradan ayrılmışlar, biz de şaşırdık böyle bir olayı duyunca. Güvenlik kamerası her şeyi ortaya çıkardı" dedi.