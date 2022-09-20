Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan hurdalık yangını gece boyu devam etti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan hurdalık yangını gece boyu devam etti.

Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde D-5003 Sokak’ta bulunan Diler Demir Çelik fabrikasına ait hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İçeride kimyasal maddelerin de bulunduğu öğrenilen yaklaşık 3 bin metrekare alanda yangın, gece boyu etkisini arttırarak devam etti. Yangını söndürebilmek için yaklaşık 150 personel, 50’ye yakın araç, 10 tane iş makinesi yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Sürekli soğutma çalışması yapılarak yangının, 30 bin metrekarelik alana sirayet etmesi engelleniyor.